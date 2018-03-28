СМИ заполучили британские «доказательства» против России

Доказательства причастности России к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, собранные британскими следователями, были представлены иностранным дипломатам на брифинге в посольстве Великобритании в Москве в виде презентации.

Она состояла всего из шести слайдов с кратким изложением хронологии расследования дела о покушении на Скрипалей, описанием нервно-паралитического вещества под названием «Новичок» и его воздействия на организм, пишет «Коммерсантъ».

Еще один слайд содержал «Длинный список враждебных действий России» из 12 блоков, включая убийство экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году, DDoS-атаку на «интернет Эстонии» весной 2007 года, вторжение в Грузию в августе-2008, «оккупацию Крыма и дестабилизацию Украины» в феврале 2014 года, гибель сбитого летом того же года над Донбассом авиарейса MH17, вмешательство в выборы президента США, кибератаку на Бундестаг в мае 2015 года, «дело Лизы» как дезинформационную кампанию против Германии в начале 2016 года, кибератаку на минобороны Дании, попытку государственного переворота в Черногории осенью 2016 года и атаку интернет-пользователей вирусом-вымогателем NotPetya минувшим летом. Покушение на Скрипалей значится в этом списке последним пунктом.

Последний слайд содержит перечень ответных мер Лондона — «прямое указание на ответственность России», «демонтаж российской разведывательной сети в Великобритании», «заморозка всех планируемых двусторонних контактов», «усиление пограничного контроля», «борьба с криминалом и коррупцией», «принятие новых законов» и «другие меры по противодействию враждебному государству».

Ранее посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что именно эта презентация склонила иностранные государства к проявлению солидарности с Великобританией и выдворению российских дипломатов.