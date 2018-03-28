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28 марта 2018, 14:10
археология Бразилия история

В Амазонии обнаружены следы десятков поселений

University of Exeter/PA

Британско-бразильская команда ученых, анализируя спутниковые снимки, обнаружила на территории Амазонии следы десятков поселений доколумбовой эпохи. Авторы исследования полагают, что дальнейшие поиски заставят значительно пересмотреть наши представления об истории этого региона.

В этом исследовании археологам помогло сокращение площади амазонских лесов. Они проанализировали сделанные из космоса снимки лишившихся леса территорий в бассейне Тапажоса – правого притока Амазонки. В результате они нашли следы 81 объекта: от небольших поселений размером всего 30 метров до таких, что раскинулись на площади в 19 гектаров. На снимках заметны следы рвов, окружавших огороженные деревни, древних дорог и земляных платформ, на которых стояли дома.

«Мы уже знали, что неверна идея, будто бы Амазония была девственным лесом, нетронутым людьми, где жили лишь рассеянные кочевые популяции, – говорит Жонас Грегорио де Соза (Jonas Gregorio de Souza) из Университета Эксетера, первый автор статьи в журнале Nature Communications, описывающей результаты исследования. – Сейчас активно обсуждается вопрос, насколько населена была Амазония в доколумбовы времена».

После анализа снимков археологи посетили 24 из обнаруженных объектов. Там им удалось найти остатки керамики, топоры из полированного камня, а также участки черной почвы (так называемые «терра прета») искусственного происхождения, которые свидетельствуют о древнем сельском хозяйстве. Подробнее о «терра прета» и о земледелии в древней Амазонии можно прочитать в отдельном очерке. Исследователи говорят, что дома в деревнях сооружались из дерева, а сами деревни были окружены палисадами – стенами из древесных кольев. Поселения преимущественно находятся возле родников, ручьев и небольших рек. Это подтверждает предположение, что обитатели Амазонии в ту эпоху селились не только в плодородных поймах крупных рек.

Радиоуглеродный анализ древесного угля, обнаруженного в одном из поселений рядом с керамикой, дал даты между 1410 и 1460 годами. Многие ранее обнаруженные поселения южной части амазонских лесов показывают, что пик заселенности этого региона приходится на 1200 – 1500 года.

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