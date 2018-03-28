Кремль расценил действия западных стран по делу Скрипаля как квазисолидарность
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил действия западных стран в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери проявлением квазисолидарности. Об этом сообщает РИА Новости.
«Действительно, это достаточно коллективное решение. Это проявление солидарности, в данном случае — квазисолидарности с Лондоном. В теме, которая, с нашей точки зрения и по нашему убеждению, по-прежнему не имеет под собой никаких оснований, не имеет под собой никаких доказательств», — отметил Песков.
По его словам, Москва подготовит своевременные ответные меры в интересах российской стороны.
Между тем директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что среди высланных Западом дипломатов есть офицеры внешней разведки. Они, по его словам, обеспечивали безопасность сотрудников российских посольств.