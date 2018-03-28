Совладелец «Зимней вишни» пообещал вернуться из Австралии

Совладелец сгоревшего кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Денис Штенгелов собирается вернуться в Россию из Австралии, где проживает в последнее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Кондитерус Ком», совладельцем которой также является бизнесмен.

Даты возвращения Штенгелова на родину «уточняются», говорится в сообщении. Ранее представители этой же компании заверяли, что она всячески сотрудничает с властями, в том числе со Следственным комитетом России, и предоставляет всю необходимую информацию.

Свое намерение вернуться из Австралии Штенгелов подтверждал и в интервью «Ведомостям» — но также не называя конкретных сроков. Он также заявил, что на месте «Зимней вишни» не будет построено ничего увеселительного или развлекательного.

Что именно появится в Кемерово после сноса ТЦ, решат сами горожане: на сайте кемеровской администрации сообщается, что в ближайшее время будет организовано общественное обсуждение проектов оформления территории.

«После сноса сгоревшего торгового центра это место должно стать памятным. С первого дня ко мне во время всех встреч обращаются люди с просьбой увековечить память погибших, предлагают построить часовню, создать сквер, установить памятник», — рассказал глава города Илья Середюк.