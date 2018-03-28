Словакия решила отозвать своего посла из РФ

Словакия отзывает своего посла из России в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу МИД страны Мирослава Лайчака.

Посол отзывается для консультаций.

Лайчак не исключил, что российские дипломаты могут быть высланы из Словакии.

Ранее представители Словакии заявляли, что страна примет соответствующие меры после публикации Великобританией доказательств причастности России к отравлению Скрипаля.