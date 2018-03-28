Суд арестовал еще трех фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»

Заводский районный суд Кемерово рассмотрел ходатайства следствия об избрании ареста в качестве меры пресечения для трех фигурантов уголовного дела, возбужденного по факту гибели людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», передает РИА Новости.

Все ходатайства удовлетворены, и все трое фигурантов арестованы до 25 мая. Это Георгий Соболев (технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которому принадлежит «Зимняя вишня»), Игорь Полозиненко (руководитель обслуживавшей пожарную сигнализацию в ТЦ компании «Системный интегратор») и отвечавший за монтаж и исправность этой сигнализации электрик Александр Никитин.

Всем им предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса — о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ст. 219 УК РФ), и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Соболев на заседании суда сообщил, что с 3 по 19 марта находился в отпуске и поэтому не может дать оценку своей предполагаемой виновности, после чего попросил следователей более тщательно разобраться в его ситуации.

Ранее судом — также до 25 мая — были арестованы охранник «Зимней вишни» Николай Антюшин, предположительно, отключивший пожарную сигнализацию после ее срабатывания, и управляющая торговым центром Надежда Судденок.