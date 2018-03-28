Источник предсказал отставку Тулеева в конце весны

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уйдет со своего поста не ранее конца весны, хотя соответствующее решение было принято еще до трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом рассказали РБК два близких к администрации президента источника.

«Сейчас он остается на своем месте», — заявил один источник, а второй уточнил, что сегодня отставка выглядела бы как решение, принятое под давлением, а «Путин, как известно, не любит принимать кадровых решений под давлением, он не сторонник показательных отставок».

Кроме того, отставку Тулеева решили отсрочить из-за его «заслуг». Глава Кемеровской области всегда считался успешным губернатором и пользовался уважением в Кремле.