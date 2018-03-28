Управляющая «Зимней вишни» арестована на два месяца

Управляющая «Зимней вишни» Надежда Судденок арестована Заводским районным судом Кемерово на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

«Избрать в отношении Судденок меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая», — заявил судья.

Сама Судденок заявила, что обжалует это решение.

Технический директор компании-собственника ТЦ Георгий Соболев на суде заявил, что недавно в «Зимней вишне» проводились противопожарные учения с эвакуацией, которые не выявили нарушений. Однако он не смог назвать даты их проведения.

По словам Соболева, ТЦ в последнее время находился в запущенном состоянии, и он не знал о поломке пожарной сигнализации.