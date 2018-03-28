МЧС начало проверять все ТЦ с кинотеатрами

МЧС начало проверять все торгово-развлекательные центры страны, в которых присутствуют кинотеатры. Об этом сообщает РИА Новости.

«По поручению Генеральной прокуратуры во всех субъектах России проходят проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры и кинозалы», — отметили в ведомстве.

Проверки продлятся до 16 апреля. Они будут проходить с участием сотрудников территориальных подразделений ведомства.

«Специалисты надзорных органов министерства обращают особое внимание на функционирование систем сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода, наличие средств пожаротушения. Оценивается также уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и иные внештатные аварийные ситуации», — пояснили в МЧС.