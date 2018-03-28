Российский оружейник Виктор Калашников умер в Ижевске

Сын знаменитого оружейника Михаила Калашникова — конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников — скончался на 76-м году жизни, сообщила пресс-служба Ижевского государственного технического университета в среду.

«27 марта ушел из жизни выпускник ИМИ-ИжГТУ Виктор Михайлович Калашников - советский и российский конструктор стрелкового оружия, ведущий инженер-конструктор концерна "Калашников", кандидат технических наук, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова», — говорится в сообщении на сайте вуза.

Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года, трудовую деятельность начал после окончания Ижевского механического института в 1966 году в отделе Главного конструктора в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода.

Имеет звания почетного работника промышленности вооружений, почетного оружейника, заслуженного конструктора РФ и члена-корреспондента инженерной академии Удмуртской Республики.

Калашников-младший принимал участие в множестве исследований знаменитого детища своего отца — АК-47 — и, в частности, установил ряд факторов долговечности и безотказности автомата, сам изобрел некоторые узлы и детали, проводил испытания образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием, участвовал в работах по теме «Абакан» и руководил коллективом, создавшим пистолеты-пулеметы «Бизон-2» и «Витязь-СН».