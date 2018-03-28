Кемеровский вице-губернатор Зеленин снят с поста

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев снял с должности своего заместителя, вице-губернатора Алексея Зеленина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Сняты с должностей заместитель губернатора Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина», - отметил он.

На место Зеленина придет первый заместитель главы Кемерово Ольга Турбаба, на место Лопатиной - ее заместитель Валентина Назимок.

Эту информацию подтвердил источник ТАСС.