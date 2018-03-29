Россия запретила ввоз овощей и фруктов из Абхазии

Россельхознадзор со 2 апреля вводит временный запрет на поставку из Абхазии всех товаров растительного происхождения, а также многоразовую тару и древесно-упаковочный материал.

Как сообщает пресс-служба ведомства, такое решение принято из-за распространения в республике коричнево-мраморного клопа.

Как сообщал в декабре 2017 года президент Абхазии Рауль Хаджимба, этот клоп в том году уничтожил более половины урожая мандаринов и 70% урожая фундука в Абхазии.

«В целях недопущения распространения опасного карантинного объекта» на территории России Россельхознадзор решил полностью исключить поставки растительного продовольствия из республики.