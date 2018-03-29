Трое пропавших без вести при пожаре в Кемерово оказались живы

Три человека, пропавших без вести во время пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», нашлись, они живы, сообщает Следственный комитет.

«Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64-х человек во время пожара в ТРЦ», — говорится в сообщении.

Столько же — 64 человека — по официальным данным, погибли во время пожара. Из них 41 человек — несовершеннолетние.

25 марта во время пожара в торгово-развлекательном комплексе не сработала пожарная сигнализация и система пожаротушения. Аварийные выходы оказались заблокированы. Эвакуация проходила стихийно.