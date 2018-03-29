29 марта 2018, 09:12
Прощание с Олегом Анофриевым пройдет 30 марта
Прощание с народным артистом России Олегом Анофриевым пройдет 30 марта в Центральной клинической больнице управления делами президента, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Напомним, советский и российский актер театра и кино, автор песен и исполнитель Олег Анофриев умер 28 марта в Москве после продолжительной болезни. Ему было 87 лет.
Олег Анофриев известен по фильмам «Девушка с гитарой», «Сказка о потерянном времени», «Будьте моим мужем», «Человек с бульвара Капуцинов» — всего он сыграл более 60 ролей. Голосом Олега Анофриева поют многие персонажи мультфильмов и герои фильмов.
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