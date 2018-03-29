В Дагестане завели 155 дел о коррупции

В Дагестане против 155 руководителей различного уровня возбуждены уголовные дела коррупционной направленности. Об этом на сессии Народного собрания республики сообщил глава регионального МВД Абдурашид Магомедов, передает «Интерфакс».

По словам Магомедова, в рамках 155 уголовных дел расследуется 251 преступление.

«Фигурантами 63 уголовных дел являются руководители и должностные лица республиканских министерств и ведомств, главы администраций городов и районов», — добавил министр.

В начале февраля в Дагестане начались задержания чиновников. В частности, были арестованы глава правительства, двое его заместителей, а также министр образования и науки. Все они вскоре лишись должностей.

Расследованием коррупции в республике занимается специальная комиссия из представителей МВД, ФСБ и Генпрокуратуры.