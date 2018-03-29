Тулеев перечислил дневной заработок в помощь семьям погибших в «Зимней вишне»

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, а также его заместители перечислили однодневный заработок на счет помощи семьям погибших во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

На сегодняшний день на благотворительный счет, открытый в пользу семей погибших, поступило 24 млн 300 тысяч рублей. На тот счет поступают пожертвования от трудовых коллективов, организаций, жителей Кемеровской области и других регионов России, а также из-за рубежа.

«Дальнейшее их использование будет принято комиссией при участии широкой общественности, депутатов, членов семей погибших», — говорится в сообщении.

Пожар в «Зимней вишне» произошел в воскресенье 25 марта. В результате погибли 64 человека, 41 из которых — дети. В связи с гибелью людей арестованы пять человек — руководство ТЦ и сотрудники, отвечавшие за противопожарную систему и безопасность.

Родственники жертв трагедии, как сообщает ТАСС, получат по 5 млн рублей на каждого погибшего: по 1 млн поступит из федерального и регионального бюджетов и 3 млн — от основного собственника ТЦ.