СМИ допустили закрытие генконсульства США в Петербурге

Министерство иностранных дел РФ предложит российскому президенту Владимиру Путину ответить на закрытие генконсульства России в Сиэтле аналогичным шагом — закрытием генконсульства США в Санкт-Петербурге, пишут «Известия» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Собеседники издания пояснили: «Естественно, рассматриваются варианты и в Екатеринбурге, и во Владивостоке, но питерское консульство с точки зрения статуса для американцев важнее».

Пресс-секретарь посольства США в России Мария Олсон отметила: «Мы оставляем за собой право отреагировать на любые меры России, последующие в ответ на наши действия, которые мы совершенно обоснованно предприняли в понедельник».

Речь идет о распоряжении президента США Дональда Трампа выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генеральное консульство России в Сиэтле в качестве санкций за вменяемую России вину в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первыми обвинения высказали британские власти.