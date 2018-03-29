Создатель Telegram назвал причину сбоя

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил причину сбоя, который наблюдают 29 марта пользователи в целом ряде европейских стран.

В своем твиттере Дуров написал: «Проблемы в Европе вызвало отключение питания в кластере серверов. Со своей стороны, мы работаем над устранением этой проблемы, однако много зависит от того, когда провайдер центра обработки данных починит оборудование».