Директор мусорного полигона «Воловичи» уволился

Директор мусорного полигона «Воловичи» в Коломне Владимир Плясунов уволен по собственному желанию, сообщили РБК в пресс-службе администрации Коломенского городского округа.

Напомним, с 25 марта в Коломне продолжаются протесты: местные жители недовольны расширением свалки из-за того, что на нее привозят отходы не только из данного муниципалитета, но и из других населенных пунктов.

Глава городского округа Коломна Денис Лебедев сообщил в своем Facebook, что новый руководитель предприятия будет представлен 2 апреля на еженедельном оперативном совещании.