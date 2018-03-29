ФСБ обязала мессенджеры раскрывать ключи шифрования за 10 дней

Федеральная служба безопасности опубликовала приказ, согласно которому мессенджеры обязаны предоставлять ФСБ «информацию для декодирования» переписки пользователей в течение максимум 10 дней с момента запроса.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Уполномоченным подразделением, которое сможет получать ключи шифрования переписки назначен Центр оперативно-технических мероприятий ФСБ.

20 марта Верховный суд России отклонил иск копании, управляющей мессенджером Telegram к ФСБ. Компания требовала признать незаконной передачу ФСБ ключей шифрования пользователей. После отказа суда компания обратилась в ЕСПЧ.

Из-за отказа предоставить ключи шифрования мессенджер может быть заблокирован в России.