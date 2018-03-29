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29 марта 2018, 11:48
МИД России отравление Сергей Скрипаль США

Посол США в Москве допустил арест российских активов

Джон Хантсман
Джон Хантсман
No Labels / Flickr

Власти США могут заморозить российские активы, в том числе связанные с дипломатической собственностью РФ. Об этом посол США в Москве Джон Хантсман заявил в интервью РБК.

«Конечно, это возможно», — сказал дипломат.

На вопрос, не противоречит ли это Венской конвенции, гарантирующей неприкосновенность дипсобственности, посол заявил, что помимо этого документа «существуют и другие соглашения», которые «тем или иным образом касаются вопросов дипломатической собственности, дипломатических объектов».

«Поэтому не стоит строить предположения о том, как будут развиваться события», — отметил дипломат.

Ранее власти США заявили о высылке 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников постпредства РФ при ООН. Также закрывается российское консульство в Сиэтле в связи с подозрением в причастности России к отравлению на британской территории экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Всего из стран Евросоюза, Великобритании, США и других государств высылаются примерно 150 российских дипломатов.

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