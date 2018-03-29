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29 марта 2018, 00:00
Мемория

Мемория. Александр Довженко

Александр Довженко, нарколог
Александр Довженко, нарколог

29 марта 1918 года родился Александр Довженко, нарколог.

 

Личное дело

Александр Романович Довженко (1918-1995) родился в Севастополе, в семье моряка. Отец был машинистом теплохода и подолгу отсутствовал дома, уходя в дальние рейсы, так что все заботы о воспитании детей лежали на матери, работнице столовой. Еще в детстве мальчик пришел к выводу, что его взгляд гипнотизирует. Довженко вспоминал: «Однажды, когда мне было 13, я, играя с ребятами, сказал одному из них: "Спи! " И он уснул. Так я впервые ощутил в себе гипнотические способности». Использовал свои способности для лечения знакомых и друзей — снимая головную и зубную боль, стрессы.

Окончив семилетку, а затем школу фабрично-заводского обучения, он устроился на корабль кочегаром и три года ходил вместе с отцом в море. Именно в эти годы, как утверждается, после многочисленных сеансов гипноза, которые Довженко проводил с членами экипажа, у него появилось желание стать врачом. В 1936 году, после окончания годичных подготовительных курсов, он поступил в Крымский мединститут, по окончании которого получил специальность врача-дерматовенеролога.

После окончания мединститута «врачевал в Джанкое Крымской области, Цюрюпинске Херсонской области, Черновцах, Каменце-Днепровском Запорожской области, а с 1948 года остановился в Феодосии» (Довженко, 1989).

В 1948 году Довженко стал главврачом в городском вендиспансере, а в 1961 году перешел на работу в поликлинику Феодосийского торгового порта рядовым врачом-венерологом. Тогда же  «на общественных началах» начал проводить «лечение больных алкоголизмом, наркоманией, табакокурением, заиканием, неврозами и другими психическими заболеваниями».

По легенде, однажды к Довженко обратился начальник порта с просьбой вылечить спившегося, но очень ценного специалиста. Довженко провел с пьяницей несколько гипнотических сеансов, после чего тот прекратил пить. Вскоре разговоры о чудесном исцелении алкоголика вышли за пределы порта и к врачу потянулись страждущие.

Через некоторое время о «кудеснике Довженко» узнали в высочайших партийных кабинетах. Как утверждают некоторые биографы,  на одной из цековских подмосковных дач Довженко успешно закодировал одного из членов Политбюро ЦК КПСС. После этого выехавшая в Феодосию комиссия Министерства здравоохранения СССР констатировала, что тысячи пролечившихся у врача людей больше не пьют.

В биографии Довженко не указано, в каком году он переучился на психотерапевта и нарколога. Известно лишь, что только в 1980 году наркологический кабинет при портовой поликлинике официально был «узаконен», а Довженко был назначен его заведующим.

Чуть позже Довженко разработал и формулу кодирования, закрепляющую сформированную во время сеанса «доминанту-код». Так появилась знаменитая по сей день система кодирования «по Довженко».

Сеансы Довженко неизменно носили групповой характер, он принимал обычно 10 – 20 человек за раз (хотя порой эта цифра доходила до 80). В ходе сеанса Довженко приводил примеры полного выздоровления, рассказывал, что ждет человека, если он не бросит пить и убеждал, что излечиться от алкоголизма возможно. А затем для противопоставления сообщал о случаях смертельных исходов, если пациент продолжал употреблять спиртные напитки после кодирования. Он говорил, что волей гипнотического воздействия врача-нарколога у больных в мозгу формируется код, сравнимый со взрывателем или часовым механизмом, который будет активен в течение определенного срока. И если они выпьют хоть рюмку после кодирования, их настигнет смерть. В этот момент Довженко взбрызгивал больному в открытый рот хлорэтил – наркотическое средство, применяемое для анестезии методом сильного охлаждения. Это неожиданное действие было необходимо для фиксирования в мозгу пациента ключевой фразы.

Во время беседы больные, как правило, бодрствовали, но были расслаблены и, сидя в удобных креслах, смотрели на переносицу доктора. Это способствовало состоянию легкого гипнотического транса, на фоне которого нарколог производил мотивированные внушения.

Потребовалось 5 лет, чтобы метод получил официальное признание, а его автор - авторское свидетельство об изобретении. С 1979 по 1984 годы предложенный Довженко метод лечения зависимостей проходил клинические испытания в Институте неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины. В результате было официально признано, что эта авторская методика есть самый эффективный, малозатратный и легко реализуемый на практике метод для лечения не только алкоголизма, но и разнообразных наркотических заболеваний и других разновидностей зависимостей. Приказом Минздрава СССР от 20 апреля 1984  методика Довженко была официально утверждена.

Слава и признание пришли к Довженко сравнительно поздно, когда ему уже шел шестой десяток. Несмотря на отсутствие научных степеней, он стал руководителем наркологического психотерапевтического центра Министерства здравоохранения Украинской ССР. Одно из лучших зданий Феодосии, памятник архитектуры, построенный в начале века на самом берегу залива - дача Стамболи, с 1985 года был отдан под его клинику.

Умер Александр Довженко 4 февраля 1995 года. Похоронен на Новом кладбище в Феодосии.

 

 
Александр Довженко

Чем знаменит

Автор оригинального метода лечения алкоголизма и курения посредством кодирования, основой которого стало довольно известное направление в психотерапии,  называемое шоковой или стрессовой терапией.

Будучи харизматической личностью, склонной к самовосхвалению и ярким театральным жестам, Довженко со своим методом получил популярность не только в среде пациентов, но и у значительной группы врачей, которые стали его активными адептами. Его личность еще при жизни была окружена всевозможными легендами и мифами, а  биография в известной степени «евангелизирована».

Материалы об Александре Довженко, его методе лечения и многочисленных случаях исцеления им больных алкоголизмом людей – политиков, артистов и простых тружеников – в 80-е годы прошлого столетия неоднократно публиковались в центральных газетах и журналах бывшего СССР,  о нем сняты кино- и видеофильмы.

 

О чем надо знать

Клинический психолог, научный сотрудник отделения психопатологии болезней зависимости Московского научно-практического центра наркологии Д.А.Автономов называет метод Довженко «плацебо-лечением».

По его мнению, практики так называемого «кодирования», «подшивки» и прочих разновидностей «плацебо-лечения» являются шарлатанскими манипуляциями, основанными на нарушении врачебной этики и прав пациента, его запугивании, и непредоставлении пациенту достоверной информации о его заболевании и о научно-обоснованных методах лечения. Несмотря на то, что эти методы не имеют какого-либо научного обоснования, 14 % врачей-наркологов в России считают их эффективными или относительно эффективными.

«Терапевтические усилия А.Р. Довженко по большей части были направлены на пациентов желающих, готовых и способных достичь абстиненции. Парадокс заключается в том, что эти пациенты меньше всего собственно нуждаются в наркологической (противорецидивной) помощи. Пациент мотивированный, готовый и способный достичь абстиненции, является "хорошими клиентом", легко идущим на контакт, положительно отвечающим на лечение и выполняющим врачебные рекомендации. Такие высокомотивированные пациенты обладают внешними и внутренними ресурсами бросить пить и воздерживаться от алкоголя в течение длительного периода времени без посторонней (в том числе и медицинской) помощи», - объясняет Автономов большой процент излечившихся от алкоголизма при помощи метода Довженко.

По его мнению, одними из долгосрочных негативных результатов деятельности Довженко стали «мифологизация наркологической практики в современной России, преобладание антинаучного, идеологизированного мышления и как следствие продолжающийся системный кризис отечественной наркологии».

 

Прямая речь

Часть внушения в процессе кодировки по методу Довженко: «Законы гипноза жестоки и коварны! И те люди, которые не выполняют законы гипноза, обычно расплачиваются своей жизнью. Законы гипноза говорят о том, что человек, [которого я] закодировал по его просьбе на определенное число лет от всех спиртных напитков – не имеет права выпить ни одного грамма спиртного до тех пор, пока не раскодируется мой "код". Код раскодируется – человек может выпить бутылку водки, бутылку вина, бутылку пива – с ним ничего не случиться. Но если человек нарушил код и выпил раньше, чем код раскодируется – он обычно погибает! Наступает блокада сердца, паралич сердца и смерть! Вот так жестоко и коварно расправляется гипноз с теми, кто нарушает священные законы гипноза! Вот почему законы гипноза все люди на земле должны выполнять беспрекословно!»

Цитата из патента А. Р. Довженко: «Способ лечения хронического алкоголизма - создание отрицательного условного рефлекса на алкоголь, отличающийся тем, что, с целью сокращений сроков лечения и предотвращения интоксикации организма, через 2-2,5 ч после начала создания отрицательного условного рефлекса больному производят раздражение блуждающего и тройничного нервов путём механического надавливания на точки Валле в течение 2-5 с, затем орошают поверхность зева и полость рта хлорэтилом в количестве 0,2 −0,3 мл в течение 1-2 с.»

.Доктор медицинских наук, нарколог И. Н. Пятницкая о Довженко: «Исключительных результатов достиг руководитель республиканского наркологического центра Министерства здравоохранения УССР А. Р. Довженко. А. Р. Довженко создал модель трезвости. Метод заключается в формировании в мозгу больного так называемой доминанты трезвости. Метод, разработанный и применяющийся А. Р. Довженко, даёт удивительный эффект: от 82% до 93% лечившихся у него бросают пить, становятся полноценными людьми».

Проф. Е.М. Крупицкий о методе Довженко: «Наркологические больные в большей или меньшей степени верят в то, что употребление алкоголя или наркотиков после "лечения" вышеупомянутыми методами ведет к трагическим последствиям вплоть до летального исхода, а врачи-наркологи искусно поддерживают и культивируют эти мифы с целью извлечения коммерческой выгоды».

 

4 факта об Александре Довженко

  • Официальное название метода Довженко – «Организация стрессопсихотерапии больных алкоголизмом в амбулаторных условиях» (приказ Минздрава СССР от 20 апреля 1984 г.№ 21-11/48-27)
  • В 1989 году Довженко был удостоен звания Народный врач СССР. Он стал единственным врачом-наркологом, удостоенным этого звания в области наркологии.
  • В том же 1989 году Александр Довженко был награжден орденом Дружбы народов.
  • Ежегодно с 1999 года в Харькове проходят традиционные научно-практические конференции с международным участием «Довженковские чтения». По итогам конференций издаются сборники научных трудов.

 

Материалы об Александре Довженко

К 100-летию со дня рождения народного врача СССР А. Р. Довженко

Вклад А.Р. Довженко в мифологизацию отечественной наркологии. Предпосылки, практика, анализ и последствия. Автономов Д.А. Журнал «Наркология» № 10. 2014.

Кодирование по методу Довженко А.Р.

Статья об Александре Довженко в Википедии

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