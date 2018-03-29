«Нормандская четверка» поддержала пасхальное перемирие в Донбассе

Лидеры «нормандской четверки» — России, Украины, Франции и Германии — выступили с совместным заявлением, в котором поддержали перемирие в Донбассе по случаю Пасхи. Заявление опубликовано на сайте Кремля.

В нем говорится, что режим прекращения огня в регионе был согласован в рамках трехсторонней контактной группы 23 марта. Перемирие вступит в силу 30 марта.

Лидеры «нормандской четверки» «подчеркнули важность его строгого соблюдения и обеспечения эффективного мониторинга и проверки со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ».

На фоне успешного обмена более 300 задержанных 27 декабря 2017 года лидеры России, Украины, Франции и Германии также призвали к активизации усилий по обмену оставшихся задержанных по формуле «всех на всех».