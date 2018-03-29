29 марта 2018, 15:26
Украина отказалась выдать звонившего в кемеровский морг пранкера
Украина не будет выдавать России своего гражданина Никиту Кувикова — пранкера, выступающего под псевдонимом Евгений Вольнов. Об этом заявили в Службе безопасности Украины.
«Украина своих граждан не выдает», — заявила «Обозревателю» официальный представитель СБУ Елена Гитлянская.
Ранее СКР завел дело на пранкера, сознавшегося, что это он звонил в морг Кемерово и говорил, чтобы там готовились принять более 300 тел — якобы столько человек погибли при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
Басманный суд Москвы заочно арестовал Кувикова. Он объявлен Россией в международный розыск.
Сам пранкер объяснял свои действия местью за действия России в Донбассе.
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