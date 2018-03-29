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29 марта 2018, 19:11
биология экология

Миниатюрные клещи путешествуют в желудке улиток

Виноградная улитка
Виноградная улитка
Włodzimierz Wysocki/Wikimedia Commons

Микроскопические почвенные клещи, размер которых не достигает и миллиметра, используют остроумный метод для перемещения на далекие (по их меркам) дистанции. Они путешествуют в желудках улиток и слизней. Таким способом они могут переместиться на четыре метра, что в две тысячи раз больше расстояний, которые они преодолевают своим ходом.

Обнаружили это немецкие биологи Манфред Тюрке (Manfred Türke), Маркус Ланге (Markus Lange) и Нико Айзенхауэр (Nico Eisenhauer), изучавшие взаимосвязь почвенных клещей с наземными моллюсками в лесах Германии. Представители подотряда панцирных клещей (Oribatida) массово населяют верхние слои почвы, встречаясь иногда в количестве сотен тысяч на квадратный метр. Эти микроскопические существа играют важную роль в образовании плодородного слоя почвы, перерабатывая части растений, грибов, мертвых животных в гумус. Наземные брюхоногие моллюски, питающиеся растительной пищей, попутно заглатывают и панцирных клещей.

Исследователи наловили так называемых испанских слизней (Arion vulgaris) и виноградных улиток (Helix pomatia). Они дали им пищу, содержавшую определенное количество почвенных клещей. Затем улитки и слизни были выпущены на стерилизованную почву, где клещей не было. Вскоре ученые обнаружили, что примерно 70 % проглоченных клещей проходят через кишечник моллюсков без вреда для себя. В помете моллюсков были обнаружены клещи 36 различных видов. Интересно, что в фекалиях нашлись и другие живые организмы: коллемболы, инфузории, нематоды, мхи и семена растений.

Способ распространения с использованием пищеварительной системе животных называется эндозоохорией. Он хорошо известен в растительном мире. Семена многих ягод, проглоченных птицами, проходят через их пищеварительную систему без вреда для себя и потом прорастают, а птичий помет, окружающий их, служит дополнительным удобрением. Однако в животном мире такое явление замечали редко.

О своем открытии ученые рассказали в журнале Oecologia.

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