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29 марта 2018, 13:06
мобильные приложения Роскомнадзор

Роскомнадзор заявил о непричастности к сбою Telegram

Роскомнадзор
Роскомнадзор
фото: kazanfirst.ru

Роскомнадзор не имеет отношения к сбою в работе Telegram, сообщает пресс-служба ведомства.

«Пользователи сегодня жалуются на сбой работы Telegram. По данным СМИ, больше всего жалоб поступает из России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Казахстана.

Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте — мы тут ни при чем», — говорится в твиттере Роскомнадзора.

Мессенджер перестал работать около 11:00 мск.

По словам основателя Telegram Павла Дурова, проблемы вызвало отключение питания на серверах.

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