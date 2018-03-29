Роскомнадзор заявил о непричастности к сбою Telegram

Роскомнадзор не имеет отношения к сбою в работе Telegram, сообщает пресс-служба ведомства.

«Пользователи сегодня жалуются на сбой работы Telegram. По данным СМИ, больше всего жалоб поступает из России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Казахстана.

Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте — мы тут ни при чем», — говорится в твиттере Роскомнадзора.

Мессенджер перестал работать около 11:00 мск.

По словам основателя Telegram Павла Дурова, проблемы вызвало отключение питания на серверах.