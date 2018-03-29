«Роснано» впервые в истории выплатит дивиденды

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что компания впервые в своей истории выплатит дивиденды, сообщает «Интерфакс».

Решение о выплате дивидендов после одобрения советом директоров должно пройти обсуждение на годовом собрании акционеров.

Единственным собственником «Роснано» является государство — дивиденды, которые оно получит по итогам 2017 года, составят 530 млн рублей, что эквивалентно 50% от чистой прибыли по РСБУ (1,06 млрд рублей против 16,6 млрд рублей чистого убытка в 2016 году).