Шакро Молодой получил 9 лет и 10 месяцев колонии

Криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой), признанный виновным в вымогательстве, приговорен к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс».

Такое решение вынес Никулинский суд Москвы.

Ближайший соратник Калашова Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец получил 8 лет и 10 месяцев колонии, передает РИА Новости.

Остальные 10 фигурантов дела приговорены к срокам от семи лет и четырех месяцев до девяти лет и четырех месяцев колонии.

Никто из подсудимых свою вину не признал.

Шакро обвиняют в вымогательстве по двум эпизодам. В рамках одного из них в декабре 2015 года у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве произошла перестрелка между людьми Калашова и теми, кто представлял владелицу ресторана Жанну Ким. По версии следствия, криминальный авторитет и его сообщники вымогали у Ким 8 млн рублей. В результате перестрелки скончались два человека.

Также соратники Калашова, по версии следствия и суда, вымогали 10 млн рублей у главы «Норднефтегаза» Льва Гарамова. Бизнесмена запугивали и избили.