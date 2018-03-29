Совладелец ТЦ «Зимняя вишня» решил вернуться в Россию

Совладелец сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Денис Штенгелов намерен приехать из Австралии в Россию. Об этом «Коммерсанту» сообщили в пресс-службе его компании «Кондитерус ком».

Когда именно бизнесмен приедет, там не уточнили. Сам он в интервью изданию заявил, что планирует приехать во второй половине апреля.

Штенгелов — основной бенефициар «КДВ Групп». Этот холдинг выпускает снеки и кондитерские изделия под марками «Кириешки», «BeerKa», «Яшкино».

25 марта «Зимняя вишня» сгорела, в пожаре погибли 64 человека, из них 41 несовершеннолетний.