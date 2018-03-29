Врачи сообщили об улучшении состояния дочери Скрипаля

Состояние дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии начало улучшаться, сообщили РИА Новости в районной больнице английского города Солсбери.

«Мужчина остается в критическом, но стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии после контакта с нервно-паралитическим веществом. Состояние женщины улучшается, сейчас оно стабильно», — рассказали в клинике.

По словам собеседника агентства, жители города, которые вслед за Скрипалями посещали паб The Mill и итальянский ресторан Zizzi, могут обратиться за медицинской помощью, но риск для их здоровья остается низким.

4 марта Сергей и Юлия Скрипаль попали в реанимацию в бессознательном состоянии. Вскоре выяснилось, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Британские власти сообщили, что это вещество относится к линейке «Новичок» и было разработано в России.

Исполнителями преступления, в котором также серьезно пострадал полицейский Ник Бейли, Лондон назвал российские спецслужбы и выслал в связи с этим 23-х российских дипломатов.

Вскоре большинство стран ЕС, США, Канада, Австралия также выслали российских дипломатов. Всего на родину вернутся примерно 150 россиян. Больше всего — 60 человек — будут выдворены из США.

Москва пока отреагировала только на высылку своих дипсотрудников из Великобритании.