Членам «Христианского государства» дали по два года колонии за поджог машин

Хамовнический районный суд Москвы вынес приговор трем участникам организации «Христианское государство», приговорив каждого к двум годам колонии общего режима за поджоги машин. Об этом сообщает РИА Новости.

Все подсудимые признали вину и заявили о раскаянии. Обвинение просило для них по 2,5 года колонии.

Подсудимые — Юрий Калинин, брат лидера «Христианского государства» Александра Калинина, а также активисты этой организации Александр Баянов и Денис Манталуца.

По данным следствия, они «действовали на почве личной неприязни к лицам, причастных к созданию фильма "Матильда"».

В сентябре 2017 года в Москве были сожжены два автомобиля у офиса адвоката Константина Добрынина, который представлял интересы режиссера фильма Алексея Учителя. Рядом нашли листовки с надписью «За "Матильду" гореть». Месяцем ранее была попытка поджога студии Учителя.

Фильм «Матильда» об увлечении Николая II балериной Матильдой Кшесинской пытались запретить к прокату. Кампанию с целью запрета фильма организовала депутат Госдумы Наталья Поклонская.