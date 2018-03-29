Российские борцы пропустят Кубок мира в США из-за проблем с визами

Посольство США в Москве отказалось проводить собеседование на получение виз с членами сборной команды России по вольной борьбе. Спортсмены должны были принять участь в Кубке мира, который пройдет с 5 по 9 апреля в городе Айова-Сити, говорится в сообщении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В связи с этим МИД еще в конце февраля направил в посольство ноту, однако «только сейчас» получил ответ, в котором сказано, что виной всему нехватка консульского персонала.

«Расцениваем действия США как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях», — пишет Захарова.

В МИД рассчитывают также на реакцию в «мировом спортивном движении». «Проводить на американской территории международные состязания явно больше нельзя — там играют нечестно», — считают в российском внешнеполитическом ведомстве.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили подтвердил, что россияне не выступят на Кубке мира. По его словам, собеседование с российскими спортсменами должно было состояться 28 марта. «Но, увы, посольство США в Москве отказало нашим участникам в организации собеседования», — сказал он.

Мамиашвили отметил, что в американской федерация борьбы «сделали все для содействия» россиянам. «Американцы — наши братья по ковру, и это недоразумение ни в коем случае не повлияет на наши братские отношения в дальнейшем», — резюмировал глава федерации.