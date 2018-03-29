В Кемерово назвали причину блокировки дверей в кинотеатре ТЦ

Житель Кемерово Игорь Востриков, который потерял при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» 25 марта всю семью, записал видеообращение, в котором рассказал, что получил доступ к камерам наблюдения ТЦ.

По утверждению Вострикова, камеры запечатлели, как некий мужчина запер дверь в один из залов кинотеатра: «Люди выбегали, но остались только в зале, где шел мультик. Дети промедлили и когда они добрались к выходу, в коридоре был густейший, абсолютно непроглядный дым. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей, но спасатели туда не прибыли».

При этом сам мужчина, утверждает Востриков, сумел спастись из горящего ТЦ.

Напомним, жертвами пожара в «Зимней вишне» стали 64 человека, в том числе 41 несовершеннолетний. Пожарная сигнализация в ТЦ не работала, а систему оповещения после начала возгорания не включил охранник. В ходе расследования выяснилось, что пути эвакуации из ТЦ находились в ненадлежащем состоянии.