Россия и Украина расторгли соглашение о взаимных поставках оружия

28 марта было прекращено действие межправительственного соглашения России и Украины о взаимных поставках вооружений и военной техники. Об этом сообщает МИД России.

Соглашение было подписано в Киеве в 1995 году.

В ноябре 2017 года украинские власти расторгли его в одностороннем порядке. Документ предусматривал поставки вооружений и техники согласно заключенным договорам.

Также отменялась пошлина на ввоз и вывоз оружия и военной техники.