29 марта 2018, 17:19
Россия и Украина расторгли соглашение о взаимных поставках оружия
28 марта было прекращено действие межправительственного соглашения России и Украины о взаимных поставках вооружений и военной техники. Об этом сообщает МИД России.
Соглашение было подписано в Киеве в 1995 году.
В ноябре 2017 года украинские власти расторгли его в одностороннем порядке. Документ предусматривал поставки вооружений и техники согласно заключенным договорам.
Также отменялась пошлина на ввоз и вывоз оружия и военной техники.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое