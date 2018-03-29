МИД России связал «дело Скрипаля» с ситуацией в Сирии

Обвинение России в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери — это провокация с целью исключить РФ из обсуждения ситуации с применением химоружия в Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Как можно было решить вопрос с тем, чтобы постараться выключить Россию из дискуссии по химическому оружию на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии? Очень просто — сказать о том, что Россия применяет химическое оружие даже на территории Великобритании», — цитирует Захарову РИА Новости.

Представитель МИДа отметила, что Москва неоднократно обращалась к британским властям с предложением о сотрудничестве в расследовании дела об отравлении Скрипаля и его дочери Юлии, в котором также пострадал британский полицейский. А также с просьбами дать информацию о состоянии здоровья Скрипалей.

«К сожалению, в ответ на законные требования российской стороны и конструктивные предложения о взаимодействии британская сторона отмалчивается, либо направляет безграмотные ответы», — цитирует дипломата ТАСС.

Между тем, на канале «Звезда» 29 марта вышло интервью с Марией Захаровой. В нем она говорит о военной химической лаборатории Портон-Даун, расположенной неподалеку от Солсбери.

По словам Захаровой, лаборатории «приписывают» то, что она «работала в том числе с химическими материалами, найденными у нацистских и фашистских войск в рамках отвоеванных территорий, и тут же проводила эксперименты непосредственно на людях».