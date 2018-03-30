В Москве состоялась церемония прощания с Олегом Анофриевым

Прощание с народным артистом, певцом и актером Олегом Анофриевым, который скончался в Москве 28 марта на 88-м году жизни, состоялось сегодня в морге Центральной клинической больницы Управления делами президента, передает РИА Новости.

Местом для погребения актера в соответствии с его завещанием выбрано Аксиньинское кладбище в Одинцовском районе Подмосковья, похороны состоятся сегодня. Дочь артиста Мария Анофриева пояснила, что ее отец хотел быть похороненным рядом с домом, в котором жил.

Олег Анофриев известен российскому зрителю по ролям в фильмах «Человек с бульвара капуцинов», «Гардемарины, вперед!», «Сказка о потерянном времени», «Будьте моим мужем» и других, а также по озвучке многих мультфильмов — «Бременские музыканты», «Как Львенок и Черепаха пели песню», «Отважный Робин Гуд» и др.