В Генштабе сообщили о сокращении весеннего призыва на 10%

Весной нынешнего года на срочную военную службу в ВС РФ будут призваны 128 тысяч новобранцев — на 10% меньше, чем год назад, пишет газета «Красная звезда» со ссылкой на врио начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского.

«Если весной 2017 года в войска были направлены 142 тысяч новобранцев, то в предстоящую кампанию подлежат призыву 128 тысяч человек, что на 10% меньше», — уточнил он, пояснив, что сокращение численности призывников обусловлено ростом количества служащих по контракту в рядах Вооруженных сил РФ.

«Престиж военной службы сегодня, несомненно, высок и достиг, наверное, показателя советских времен, когда стыдно было признаться, что в армии не служил», — заявил Бурдинский, отметив, что «этому предшествовала масштабная работа по повышению привлекательности военной службы и улучшению условий ее прохождения».

Он также сообщил о росте показателя годности россиян к армейской службе — 78,6% по итогам осеннего призыва, это на 0,3% больше, чем осенью 2016 года.