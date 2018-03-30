На брата пранкера Вольнова завели дело о детской порнографии

Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области ведет уголовное дело в отношении двоюродного брата украинского пранкера Никиты Кувикова (псевдоним «Евгений Вольнов»), устроившего «розыгрыш» со звонками в кемеровские морги во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

Станислав Алексеевич Кувиков является фигурантом дела об изготовлении порнографических материалов с участием детей, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР. «Подробности в интересах следствия не сообщаем», — добавили в пресс-службе.

Известно, что это уголовное дело было возбуждено по итогам оперативно-розыскной работы, а двоюродный брат пранкера привлек внимание следователей в январе. «В переписке, перехваченной отделом К, он пересылал детское порно», — пояснили в архангельском областном управлении Следственного комитета.

Тогда же в квартире Станислава Кувикова был проведен обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли жесткий диск с детской порнографией.

В отношении его родственника Никиты Кувикова, по вине которого в социальных сетях и СМИ пошли слухи о сокрытии властями данных по количеству жертв кемеровской трагедии, возбуждено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды. Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины, однако Служба безопасности этой страны заявила, что не выдаст пранкера России.