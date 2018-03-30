Генпрокурор распорядился проверить все торговые центры в стране

Генеральный прокурор России Юрий Чайка на совещании по вопросам защиты прав инвесторов в Уральском федеральном округе, Сибирском федеральном округе и Дальневосточном федеральном округе заявил, что прокуратура проверит все торговые центры России, сообщает РБК.

Чайка отметил: «Я дал поручение проверить все торговые центры по Российской Федерации независимо от масштабов этих центров. Кроме того, в те субъекты, где наиболее сложная обстановка, выезжают представители Генпрокуратуры. Думаю, в течение месяцы мы эту работу закончим».

Комментируя ход расследования дела о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, Чайка отказался делать выводы о степени ответственности совладельца торгового центра Дениса Штенгелова: «Чтобы делать выводы, следствие должно установить прямую причинно следственную связь между действиями собственника и последствиями».

Ранее МЧС объявило о проверке всех торговых центрах, в которых имеются кинотеатры.