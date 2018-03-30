МИД РФ дал «зеркальный» ответ на высылку дипломатов

Российское внешнеполитическое ведомство сообщило вызванным сегодня иностранным послам о принятии «зеркальных» мер в ответ на высылку дипломатов РФ из ряда государств, передает РИА Новости.

В результате Россию покинут четыре польских дипломата, три литовских, два итальянских и два нидерландских, один финский и один латвийский, а также эстонский военный атташе Тоомас Педа.

Представителям Польши на то, чтобы покинуть Россию, дан срок до 7 апреля. Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала рассказал журналистам, что финский дипломат, которому предстоит выехать из страны (его имя не раскрывается), должен сделать это в течение двух недель.

Советник министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене сообщил, что посол прибалтийской республики в Москве Рямигиюс Мотузас, посетив МИД РФ, был уведомлен о симметричной высылке литовских дипломатов — равноценно числу высланных Вильнюсом сотрудников российского посольства.

Пресс-секретарь МИД Латвии Гинтс Егерманис уточнил, что латвийскому дипломату, которого Россия объявила персоной нон грата, предписано выехать из страны до вечера 6 апреля. Кто именно выслан, не уточняется: Егерманис заверил лишь, что это не посол прибалтийской республики Марис Риекстиньш.

От Лондона, первым выдворившего российских дипломатов в ответ на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, МИД РФ потребовал в течение месяца урезать штат посольства и генконсульств в России до численности российских дипработников, которые остались в Британии.