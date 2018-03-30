Роскомнадзор запретил сайт Gay.ru

Роскомнадзор внес старейший ЛГБТ-проект рунета — Gay.ru — в реестр запрещенных сайтов и дал администрации интернет-ресурса сутки на удаление «информации, запрещенной к распространению». Если требование надзорного ведомства не будет выполнено, оно пригрозило ограничить доступ пользователей к сайту.

Главный редактор Gay.ru Эд Мишин утверждает, что в предупреждении Роскомнадзора не уточняется, какую именно информацию следует удалить, — но при этом ведомство собирается в течение 30 дней принять решение о блокировке сайта, передает TJ. Мишин также сообщил, что намеревается подать жалобу.

В реестр запрещенных сайтов этот ресурс, публикующий материалы об ЛГБТ-сообществе, внесен на основании решения, которое принял Алтайский районный суд в середине ноября.

Судья усмотрела на сайте «информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения» и способную исказить представления несовершеннолетних «о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений» и вызвать у них желание «заняться нетрадиционными сексуальными отношениями, что представляет реальную угрозу их здоровью».

Иск против Gay.ru был подан прокурором Алтайского района Хакасии и Енисейским управлением Роскомнадзора. Решение суда вступило в силу 22 декабря.