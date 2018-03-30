Второй раунд ICO принес Telegram 850 млн долларов

Мессенджер Telegram привлек во втором раунде первичного размещения токенов (ICO) 850 млн долларов, следует из отчетности на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В ICO приняли участие 94 инвестора, минимальной суммой участия был 1 млн долларов. Названия компаний-участников не приводятся.

Напомним, в первом раунде ICO мессенджеру также удалось собрать 850 млн долларов — соответственно, в сумме Telegram выручил 1,7 млрд долларов.