Кемеровскую чиновницу задержали по делу о пожаре в торговом центре

В расследовании причин пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», унесшего жизни 64 человек, появился еще один фигурант — начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова.

Она задержана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что Комкова «не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра», говорится в сообщении СКР.

Действия чиновницы также будут проверены «на предмет коррупционной составляющей».

Ранее «5 канал» сообщал, что Танзиля Комкова, возглавляя областной стройнадзор, согласовала документы на эксплуатацию «Зимней вишне» своей невестке Елене Комковой, которая на тот момент работала в ныне уже не существующем городском комитете строительного контроля. После этого бумаги были переданы на утверждение заместителю мэра города.

Бывший заместитель мэра Кемерова по вопросам городского развития Андрей Калинин, в итоге поставивший подпись на разрешении использовать здание бывшей кондитерской фабрики под торгово-развлекательный центр, утверждает, что в пожаре виноваты областные, а не городские чиновники.

В свою очередь Танзиля Комкова отказалась признать свою вину и заявила, что не помнит, как подписывала принесенные невесткой документы.

СМИ выяснили, что она владеет семью квартирами. Годовой доход чиновницы превышает 1,7 млн рублей, то есть более 140 тысяч рублей в месяц, передавал телеканал РЕН-ТВ.