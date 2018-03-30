На Украине заранее оценили убытки от «Северного потока — 2»

Коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» причинит экономике Украины ущерб в размере порядка 3 млрд долларов, или 3% ВВП страны, передает агентство УНН.

«Украина сейчас должна настойчиво отстаивать свои интересы, прежде всего, экономические», — заявил Витренко.

Угрозой безопасности Украины — на сей раз военной — он считает прекращение транзита российского газа по украинской территории в страны Евросоюза. «Повышаются военные риски, поэтому для нас важно сохранить транзит», — спрогнозировал топ-менеджер «Нафтогаза» последствия реализации проекта «Северный поток — 2».

Киев, по его словам, осознает риск, связанный со строительством газопровода, и собирается предпринять определенные шаги для снижения вероятности реализации этого проекта. В частности, украинские власти ожидают, что Евросоюз примет решение, способное «повлиять на создание российской газотранспортной системы».

Напомним, ранее Германия выдала России разрешение на строительство «Северного потока — 2» на ее территории. В «Нафтогазе» этот шаг назвали «неприятным, но прогнозируемым».