Мемория. Сергей Ильюшин

30 марта 1894 года родился Сергей Ильюшин, авиаконструктор.

Личное дело

Сергей Владимирович Ильюшин (1894-1977) родился в деревне Дилялево (Вологодская область) в семье крестьянина-бедняка Владимира Ивановича Ильюшина и его жены Анны Васильевны. Был младшим сыном в большой семье – всего у Ильюшиных было одиннадцать детей. Читать Сергей научился рано – уже в шесть лет. Его первыми книгами были «Ветхий завет» и «Новый завет», а также «Часослов» – богослужебная книга, содержащая тексты неизменяемых молитвословий. Помимо богословской литературы мальчик читал также журнал «Вестник Европы», который непонятным образом попал в глухую вологодскую деревню.

В восемь лет пошел в земскую школу, находившуюся в соседнем селе Березники в двух с половиной верстах от деревни. Детей учили русскому языку, чистописанию, географии, арифметике и конечно же закону божьему.

В дальнейшем Ильюшин с благодарностью вспоминал своего школьного учителя Александра Чевского, который привил ему любовь к чтению и разбудил тягу к знаниям. «Тяжелую физическую работу я стал выполнять очень рано, начав пахать землю в 1906 году, когда мне было всего лишь 12 лет, так как отцу в то время было уже 63 года, а матери 56 лет, и она уже не в состоянии была пахать землю», - писал Ильюшин в автофиографии..

В пятнадцать лет по примеру старших братьев Сергей ушел из родной деревни на заработки. Был чернорабочим сперва на мануфактуре Яковлева под Костромой, затем на фабрике Горелина в Иваново-Вознесенске, работал землекопом, строил дороги, чистил сточные канавы на красильной фабрике в Петербурге, нанимался косить сено.

В 1910 году в Петербурге Ильюшин встретил земляков, которые сказали ему, что есть хорошая работа на Коломяжском ипподроме, который в то время переделывали под аэродром для проведения первой в России международной авиационной недели. Он нанялся на ипподром землекопом. Выравнивал поле: засыпал ямки, срезал кочки; помогал выгружать ящики с деталями аэропланов, собирать их.

Осенью 1910 года на Комендантском аэродроме проходил первый Всероссийский праздник воздухоплавания. Там Ильюшин впервые увидел полеты знаменитых русских авиаторов: Михаила Ефимова, Сергея Уточкина, Владимира Лебедева, Льва Мациевича и других. Именно тогда у него и зародилась любовь к авиации.

В 1911 году Сергей вернулся в родную деревню, где некоторое время проработал возчиком молока маслодельного завода. Однако поскольку семья испытывала острую нужду, в конце года снова решил уехать на заработки. Он подался на строительство Амурской железной дороги, где на станции Бурея провел практически весь 1912 год. Был чернорабочим, смазчиком букс. Затем как владеющего грамотой его поставили табельщиком.

Весной 1913 года Ильюшин уехал в Ревель (ныне Таллин), где нанялся на строительство судостроительного завода Русско-Балтийского общества. Был разнорабочим, смазчиком, помощником машиниста экскаватора.

Когда в декабре 1914 года Ильюшина досрочно призвали в армию, он добился направления в авиацию. Работа на аэродроме в Петербурге давала ему на это некоторое право, и в январе 1916 года он был переведен в команду Северного района авиации в Петербург на Комендантский аэродром, где служил сначала ангарным, затем помощником авиамоториста, младшим и, наконец, старшим мотористом. Входил в состав аэродромной команды, которая принимала, проверяла, готовила к полетам самолеты от авиационных заводов С. С. Щетинина и В. А. Лебедева.

В разгар войны, в 1916 году, официально разрешили зачислять в летные школы представителей низшего сословия. Для этого на Комендантском аэродроме организовали солдатскую школу летчиков Всероссийского императорского аэроклуба. Из аэродромной команды приняли в нее лишь двоих: моториста Ильюшина и браковщика Климова. В дальнейшем один стал генеральным конструктором самолетов, другой, Владимир Климов, генеральным конструктором моторов.

Летом 1917 года Ильюшин сдал экзамен на права пилота. После Октябрьской революции аэродромную команду, где служил Ильюшин, расформировали. Ему пришлось вернуться в родную деревню. Вскоре он уехал в Вологду, где заведовал отделом промышленности местного совета народного хозяйства: занимался налаживанием работы национализированных лесопилок, паровых мельниц, маслобоен.

В октябре 1918 года Ильюшин вступил в компартию, став членом РКП(б).

В мае 1919 года снова был призван в армию – на этот раз РККА. Его направили в Серпухов, где находилось командование Красного Воздушного Флота. Там Ильюшин встретил своих старых знакомых по аэродромной команде Комендантского аэродрома, которые устроили его авиамехаником 6-го авиаремонтного поезда 6-й армии Северного фронта.

Весной 1920 года Ильюшина перевели в Саратов, где он стал старшим механиком и комиссаром 2-го авиационного парка Кавказского фронта. В авиапарке занимались ремонтом, восстановлением и испытанием самолетов перед отправкой на фронт.

Через некоторое время Ильюшин пишет рапорт с просьбой направить его на фронт. В феврале 1921 года он был назначен начальником 15-го авиационного поезда 9-й Кубанской армии Кавказского фронта.

Осенью 1921 года авиапоезд Ильюшина был направлен в Москву, на усиление заново формирующихся частей. Перед отправлением он высказал начальнику авиации Кавказского фронта Василию Хрипину желание поступить в Институт инженеров Красного Воздушного Флота. Хрипин его в этом поддержал. Сдав экзамены, в сентябре 1921 года Ильюшин был зачислен в институт, в следующем году преобразованный в Военно-воздушную академию имени Н.Е. Жуковского.

Большинство авиаторов довоенной поры начинали свою карьеру с планеризма. Не стал исключением и Ильюшин. Во время учебы Ильюшин активно участвовал в работе кружка планеристов Мастерских тяжелой и осадной артиллерии (Мастяжарт). В 1923 году С. В. Ильюшин спроектировал свой первый планер, назвав его «Мастяжарт» (АВФ-3). С ним Построив его вместе с участниками кружка, принял участие в Первом Всесоюзном слете планеристов в Коктебеле в ноябре 1923 года.

В следующем, 1924 году, Ильюшин спроектировал и построил планеры «Рабфаковец» (АВФ-4) и «Мастяжарт-2» (АВФ-5). Четвертый сделанный им планер «Москва» (АВФ-21) (1925) принял участие в Ренских состязаниях планеристов в Германии в августе 1925 года.

Дипломный проект Ильюшина был посвященный разработке самолета-истребителя. Успешно защитив его, Ильюшин в 1926 году окончил Академию. Ему было присвоено звание военного инженера-механика Воздушного Флота.

С июня 1926 по ноябрь 1931 года работал председателем самолетной секции Научно-технического комитета ВВС, где занимался изучением мирового опыта самолетостроения, разработкой тактико-технических требований к новым самолетам. Также в 1930—1931 годах работал помощником начальника Научно-испытательного института ВВС по научно-технической части.

С ноября 1931 года по январь 1933 года Ильюшин возглавлял конструкторское бюро Центрального аэрогидродинамического института им. профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). В конце 1932 года он предложил разделить конструкторское бюро ЦАГИ на две самостоятельные структуры: ЦКБ авиазавода № 39 им. В. Р. Менжинского для строительства легких самолетов и конструкторский отдел ЦАГИ, занимающийся разработкой тяжелых самолетов. Предложение было поддержано начальником Глававиапрома Петром Барановым и наркомом тяжелой промышленности Григорием Орджоникидзе.

Приказом Глававиапрома от 13 января 1933 года было организовано Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) авиазавода им. В. Р. Менжинского, начальником которого стал Ильюшин. Одновременно он руководил конструкторской бригадой № 3. В сентябре 1935 года бригада была преобразована в Опытное конструкторское бюро авиазавода им. В. Р. Менжинского, а Ильюшин назначен Главным конструктором ОКБ.

Первенцем Ильюшинского ОКБ стал экспериментальный бомбардировщик ЦКБ-26, на котором 17 июля 1936 года Владимир Коккинаки установил первый советский мировой авиационный рекорд (высоты подъема груза), официально зарегистрированный Международной авиационной федерацией. Всего в том же году Коккинаки установил на ЦКБ-26 пять мировых рекордов, в том числе поднял груз весом 2000 кг на высоту 11 005 метров.

Позднее в ОКБ Ильюшина были созданы бомбардировщики ДБ-3 (Ил-4), осуществившие ряд налетов на Берлин в августе-сентябре 1941 года, а также «летающий танк» — штурмовик Ил-2, самый массовый военный самолет СССР в Великой Отечественной войне.

В 1943 году - в самый разгар войны - ОКБ Ильюшина приступило к разработке пассажирских самолетов. Серия гражданских Илов началась с Ил-12. За ним последовали Ил-14 и Ил-18. Последним самолетом, разработанным под руководством Ильюшина, стал Ил-62 — флагман Аэрофлота 1960-х — 1970-х годов.

В 1968 году Ильюшин получил звание академика АН СССР.

Летом 1970 года в связи с болезнью сложил с себя обязанности руководителя ОКБ, однако оставался членом Научно-технического совета и консультантом.

Сергей Ильюшин скончался 9 февраля 1977 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Сергей Ильюшин, 1910-е годы Wikimedia Commons

Чем знаменит

Выдающийся авиаконструктор Сергей Ильюшин разработал легендарный штурмовик Ил-2, ставший самым массовым боевым самолётом в истории – всего было выпущено более 36 тысяч этих машин. Сами конструкторы называли созданный ими самолёт «летающим танком». В свою очередь пилоты-истребители люфтваффе прозвали Ил-2 «бетонным самолётом» и «чумой» (нем. Schwarzer Tod, дословно: «чёрная смерть»). Созданный Ильюшиным штурмовик превосходил по защищённости все советские самолёты. Отмечались случаи, когда Ил-2 сумел вернуться с боевого задания, имея более 500 пробоин в крыле и фюзеляже. А после восстановительного ремонта, проводимого силами полевых армейских мастерских, самолёт возвращался в строй.

Еще одно знаменитое детище ОКБ Ильюшина - первый советский турбореактивный дальнемагистральный пассажирский самолёт межконтинентальной дальности Ил-62. Он был флагманом Аэрофлота и производился серийно почти три десятилетия - с 1966 по 1995 годы.

На сегодняшний день в России в коммерческой авиации не осталось самолётов этого типа, они летают только в ВВС и в специальном лётном отряде «Россия». На протяжении нескольких десятилетий Ил-62 выполнял функцию «самолёта № 1», перевозившего первых лиц государства: от Брежнева до Ельцина. Он перестал быть «самолётом Президента» лишь в 1995 году, когда ему на смену пришёл Ил-96.

О чем надо знать

Ильюшин является единственным лауреатом семи Сталинских премий (1941, 1941, 1943, 1946, 1947, 1950, 1951 годы). Также он был награжден Ленинской премией (1960) и Государственной премией СССР (1971).

Авиаконструктор трижды становился Героем Социалистического Труда. Был награжден восемью орденами Ленина (столько же их было и у его вечного соперника Туполева), орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Знамени, орденом Трудового Красного Знамени двумя орденами Красной Звезды, а также орденами Суворова I и II степени

Прямая речь

Механик, воздушный стрелок Валентин Усов об Ил-2: «Я думаю, что на то время это был единственный самолёт, который удачно сочетал в себе огневую мощь, неплохую манёвренность и броневую защиту… Конечно, 20-миллиметровый снаряд броня не держала, но на рикошет уходило очень много попаданий… Кроме того, бронекорпус и не полностью убирающиеся колёса позволяли сажать машину на живот. При этом, естественно, масляный радиатор сносило, но такие повреждения возможно было исправить в полевых условиях»

Публицист Феликс Чуев о пассажирском Ил-62: «Забавным происшествием закончилось пребывание Ил-62 в Нью-Йорке. Когда перед отлетом пассажиры и экипаж заняли свои места, к самолету подошел желтого цвета тягач, чтобы отбуксировать самолет на взлетную полосу. Однако, к общему удивлению, мощность буксировочного устройства оказалась недостаточной для нашего лайнера. На лицах провожающих застыло недоумение, что же делать? Что будет дальше! Экипаж советского самолета попросил руководителя полетов отогнать тягач от самолета, запустил двигатели и на глазах у всех дал задний ход, вызвав нескрываемое восхищение присутствующих. Самолет самостоятельно подошел к взлетной полосе, используя обратную (реверсивную) тягу двигателей».

Джон С. Бризендайн, президент «Дуглас Эркрафт компани» на смерть Ильюшина: «Просим принять глубокие соболезнования от сотрудников "Дуглас Эркрафт компани". Вместе с семьей Ильюшина С.В., его коллегами и со всем миром мы разделяем скорбь, вызванную кончиной одного из действительно великих деятелей в истории авиации. Пусть всем нам послужит некоторым утешением то, что его имя и плоды его работы будут жить и после его кончины».

7 фактов о Сергее Ильюшине

Ильюшин и три его товарища — Александр Иванов, Владимир Фирулев и Александр Бирилло — по заданию губкома партии основали партийную ячейку в Вологодском педагогическом институте.

Осенью 1919 года механик Ильюшин получил приказ выехать в район Петрозаводска, где, по донесению наземных войск, приземлился подбитый белогвардейский двухместный самолет «Авро» 504к английского производства. Ильюшин с пятью красноармейцами добрались до места вынужденной посадки самолета, разобрали его и увезли в Москву на завод «Дукс». Позднее на основе этого самолета был разработан советский учебный биплан У-1.

В апреле 1938 года во время служебного перелета из Москвы в Воронеж у самолета УТ-2, которым управлял Ильюшин, перегрелся и отказал мотор. В ходе вынужденной посадке в темноте самолет перевернулся. Авиаконструктор и его пассажир получили травмы, в результате у Ильюшина на всю жизнь остался шрам над бровью. Вскоре после этого случая вышел приказ, запрещающий главным конструкторам летать самостоятельно.

В 1967 году Ильюшин получил звание генерал-полковник инженерно-технической службы, а в 1971 году — генерал-полковник-инженер.

Ильюшин был дважды женат. Первая жена — Раиса Жалковская, в этом браке родилась дочь Ирина и сын Владимир, ставший летчиком-испытателем, Героем Советского Союза. Вторая жена – инженер-конструктор Анастасия Советова – была младше Ильюшина на 20 лет. В этом браке родились два сына – Сергей и Александр.

Именем Ильюшина названы улицы в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Вологде, Тюмени и Кубенском.

В настоящее время на планете существует всего два летающих экземпляра штурмовика Ил-2, из них один находится в России, а второй – в США.

Материалы о Сергее Ильюшине

Неизвестный Ильюшин. Триумфы отечественного авиапрома

Биография Сергея Ильюшина на сайте «Чтобы помнили»

Феликс Чуев. «Ильюшин». Серия ЖЗЛ

Статья о Сергее Ильюшине в Википедии

