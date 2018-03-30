Минздрав решил «выбраковывать» и «довоспитывать» врачей

Глава российского министерства здравоохранения Вероника Скворцова заявила членам коллегии ведомства о планах по принятию мер в отношении непрофессионально выполняющих свои обязанности медиков — их в случае необходимости будут «довоспитывать» путем повышения квалификации или даже «выбраковывать».

«Мы надеемся, что в ближайшее время на уровне правительства будет рассмотрен новый законопроект, который позволит получать первый сигнал о том, что какой-либо доктор недостаточно профессионально выполняет свои функции», — цитирует министра РБК.

По словам Скворцовой, не планируется сразу применять жесткие наказания. Речь идет о внеочередной аккредитации, в ходе которой врачам придется подтвердить допуск к профессиональной деятельности. Если возникнут проблемы, им будет предоставлена возможность бесплатно пройти курсы для повышения квалификации и после их окончания вернуться к работе.

«Если каждый член медицинского сообщества будет понимать, что он в ответе за наше общее дело, и мы сами будем находить и, если нужно, выбраковывать или довоспитывать тех людей, которые порочат наше общее имя и лицо нашего сообщества, вот тогда у нас будет все в порядке», — обратилась глава минздрава РФ к членам коллегии министерства.

В конце января Скворцова сообщала о разработке законопроекта, обязывающего врачей, которые нарушают клинические протоколы (инструкции по лечению определенных заболеваний) и не следуют рекомендациям, выработанным ведущими экспертами медицинского сообщества, проходить аккредитацию вне очереди.