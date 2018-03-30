Иностранные послы собрались в МИДе России

В Министерство иностранных дел РФ в Москве прибыли послы ряда иностранных государств, сообщает РИА Новости.

Среди прибывших — посол Германии барон Рюдигер фон Фрич-Зеерхаузен, посол Франции Сильви Берманн, посол Великобритании Лори Бристоу и другие дипломаты.

Бристоу отметил: «У нас только что прошли дискуссии с министерством иностранных дел здесь в Москве по поводу мер, которые предприняли обе стороны после трагедии в Солсбери. Я пока не собираюсь вдаваться в какие-то детали».

Посол Сербии в РФ Славенко Терзич после встречи в МИДе России подчеркнул: «По вопросу высылки дипломатов у Сербии ясная и четкая позиция, Сербия не рассматривает вопроса высылки российских дипломатов. Потому что у нас существуют очень дружеские отношения, которые мы сегодня развиваем и будем развивать в будущем».

Об отказе примкнуть к дипломатическому бойкоту против России заявил и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов: «На данный момент мы не считаем, что нам нужно изгнать дипломатов или технический персонал Российской Федерации». Борисов отметил, что его страна фактически продемонстрировала полную солидарность с Великобританией, однако пояснил: «В настоящий момент, как страна-председатель в Евросовете, мы считаем, что нам необходимо сохранить канал коммуникации с Россией».