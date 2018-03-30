Высылаемые из США дипломаты пожаловались на приставания спецслужб

Российское внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление об «активизации провокационных действий» против дипломатов РФ на территории США в последние дни. Как утверждает МИД России, американские спецслужбы «после объявления о безосновательной высылке из этой страны 60 сотрудников дипломатических учреждений России» пытаются предложить дипломатам «помощь».

В сообщении министерства говорится, что имела место «целая серия возмутительных эпизодов», в ходе которых спецслужбы США буквально атаковали дипломатов предложениями «негласных отношений на взаимовыгодной основе».

В происходящем российское дипведомство усмотрело тщетную попытку «разыграть комбинацию» в расчете на то, что поставленные в непростые условия дипломаты поддадутся на уговоры.

«Ничего из очевидных замыслов у них не выходит, но выглядит подобное поведение цинично и отвратительно, будто в Вашингтоне совсем перестали осознавать рамки элементарных приличий», — заключили в МИДе.

Напомним, сегодня Россия объявила о принятии зеркальных мер в отношении стран, выславших дипломатов РФ в знак солидарности с Великобританией, которая обвинила Москву в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.