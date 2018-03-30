Чехия выдала США обвиняемого в хакерстве россиянина

Власти Чехии выдали США гражданина России Евгения Никулина, обвиняемого американскими властями в хакерских атаках и краже информации с компьютеров компаний LinkedIn и Dropbox, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на чешские СМИ.

Никулина задержали в Чехии осенью 2016 года. Год спустя Верховный суд Чехии разрешил экстрадицию россиянина в США, все это время Никулин содержался в чешской тюрьме.

В настоящее время россиянин под охраной вылетел в США.