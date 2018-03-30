Кабмин сделал замечания по законопроектам о пенсионных фондах

Российское правительство одобрило законопроекты, предусматривающие изменения в механизме перехода клиентов пенсионных фондов из одного в другой, — но при условии, что будут учтены внесенные им замечания, сообщается на сайте кабмина.

Нововведения призваны исправить существующие недочеты в системе пенсионного страхования, из-за которых, по мнению ведомственных экспертов, россияне потеряли большое количество накоплений при несвоевременной смене фондов.

Теперь, согласно поправкам в законы о пенсионном страховании, население будет информироваться о возможных финансовых потерях при досрочной смене страховщика и порядке прекращения по инициативе застрахованного лица договора об обязательном пенсионном страховании до его вступления в силу.

Кроме того, поправки предусматривают создание на базе Центробанка РФ административной платформы для сбора информации о заключении новых и расторжении старых договоров, чтобы ею могли пользоваться НПФ, ПФР и сам Банк России.

Правительство предложило изъять из проекта разрешение застрахованным лицам уведомлять фонды о прекращении договора через посредников, дополнить закон мерами пресечения «неправомерного удержания участниками финрынка клиентской базы» и регламентировать порядок подачи уведомлений о переходе граждан от одного страховщика к другому (речь о том, чтобы ПФР рассматривал заявления застрахованных о смене фонда только после получения соответствующего договора).

Несоблюдение устанавливаемых этим законопроектом правил информирования граждан, пенсионных фондов и Центробанка предлагается карать в соответствии с новыми поправками в КоАП. В правительстве подчеркнули, что необходимо установить административную ответственность за нарушение не только правил, но и сроков информирования, а также за необоснованный отказ фонда принять заявление застрахованного лица о прекращении договора до его вступления в силу.